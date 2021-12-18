توقيف 4 أشخاص يروجون المخدرات في جيجل

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية جيجل من توقيف مجموعة اشخاص من 4 افراد. كما تتراوح اعمارهم بين 40 و 45 سنة ينحدرون من مدينة الطاهير بحوزتهم كمية من المخدرات قنب هندي.

في حين قدر وزن المخدرات بنحو 2 كغ قنب، بالإضافة إلى 161 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. وجاءت العملية بعد استغلال العنصر الاستعلاماتي حول معلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص يقومون بحيازة و ترويج المخدرات و الاقراص المهلوسة. وهذا على مستوى احياء الدائرة الكبرى الطاهير.

كما شرع عناصر الامن في البحث و التحري الذي اسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم. حيث تم توقيف 3 منهم وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بإيداعهم الحبس. فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الشخص الرابع.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

أعلنت السلطات الإسبانية، عن تفكيك إحدى شبكات الإتجار الدولي في المخدرات بما في ذلك الكوكايين والحشيش. والتي أفضت لاعتقال 14 شخصا بقيادة زعيمها في برشلونة. وهو مغربي الجنسية.

وقد ذكرت السلطات الإسبانية،أنه جرى توقيف زعيم الشبكة الذي وصف بأنه أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المبحوث عنهم عبر العالم. وذلك في عملية معقدة شاركت فيها أجهزة الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة الأوروبية وخضعت لتغطية أمنية جوية.

وكشفت وسائل إعلام محلية،أن العملية جرت أطوارها فجر الثلاثاء الفارط،وذلك باستخدام مروحية ظلت تراقب حي “بوبلي سيك” الذي يعتقد أن الشبكة تتخذ مقرا لعملياتها. قبل أن تجري مداهمة مجموعة من البنايات بعد التأكد من وجود المطلوبين داخلها.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية كللت باعتقال 14 شخصا من بينهم زعيم الشبكة المغربي. الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية والذي حدد مكانه بتنسيق بين السلطات الإسبانية ومنظمة الشرطة الأوروبية.