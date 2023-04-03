توقيف 4 أشخاص يسرقون المواطنين داخل سوق في رمضان!

تمكنت مصالح أمن دائرة تمالوس في سكيكدة، من توقيف 4 أشخاص يمتهنون السرقة بالنشل داخل السوق.

وحسب بيان لأمن الولاية، تعود حيثيات القضية إلى يوم السبت، أين تم وضع شكيل أمني بالزي المدني أوكلت لهم مهام تأمين المواطنين والتجار داخل السوق الأسبوعي. الذي يعرف حركية تجارية كبيرة خاصة في الشهر الفضيل.

ولفت إنتباه عناصر الشرطة شخصين يحاولان سرقة أحد الهواتف النقالة، ليتم التدخل حيالهم وتوقيفهم متلبسين.

وضبط بحوزة المشتبه بهما واللذان ينحدجران من خارج الولاية هواتف نفالة أخرى وكانو محل بلاغات.

نفس الفوج العملياتي وبعد أقل من ساعة تمكن من رصد شخصين أخريين يبلغان من العمر 67 و55 سنة قاما بسرقة مبلغ مالي من أحد الضحايا. أين تم التدخل حيالهما و توقيفهما.

ويعتمد المشتبه بهما على حيلة لسرقة الضحايا، حيث يقوم أحدهم بإخطار الضحية أن ملابسه قد تعرضت للإتساخ في الأسفل. وعند إنحناء الضحية يقوم المشتبه به الأخر بسرقة محفظة الضحية من جيبه الخلفي.

وتم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم الأربعة وتقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس. عن قضايا السرقة بالنشل في حالة تلبس أين تم إيداعهم جميعا الحبس.