توقيف 4 أشخاص يسرقون الهواتف بموقف الحافلات “أودان”

أطاحت عناصر الأمن الحضري الثاني ديدوش مراد، بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد بأمن ولاية الجزائر العاصمة، بـ4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا سرقة بالنشل للهواتف النقالة على مستوى موقف الحافلات “أودان”.

وحسب بيان لأمن العاصمة، كان المشتبه فيهم الأربعة حديث الرأي العام خصوصا بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إثنان منهم وهم بصدد سرقة هاتف نقال أحد المواطنين بمحطة الحافلات. ما استدعى تدخل عناصر الأمن الحضري خصوصا بعد تسجيل شكاوي مواطنين في هذا الأمر.

وتمّ تكثيف الدوريات المراقبة بالزي المدني وتشديد عمليات المراقبة والترصّد للوصول إلى الفاعلين. الأمر الذي أدى إلى توقيف شخصين منهما على متن حافلة وهما بصدد سرقة أحد المواطنين. حيث تمّ توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري لاستجوابهما.

ومع انطلاق عملية الاستجواب، اعترف المشتبه فيهما بامتهانهما السرقة بالنشل رفقة صديقين آخرين تمّ توقيفهما بعد تحديد هويّتهما.

كما تبيّن لاحقا أنّ المشتبه فيهما الأربعة مسبوقين قضائيا، وباستغلال أذون بالتفتيش صادرة عن النيابة المختصة.

وتمّ ضبط 16 هاتف نقال، و29000 دينار جزائري، ولوحة رقمية، و3 قبعات و3 حقائب ظهر، وعلبة مفك براغي ومفك براغي. و6 بطاقة ذاكرة وجهاز تخزين الطاقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاستيلاء على أملاك الغير عن طريق السرقة بالنشل مع التعدد في محطات الحافلات مع العود.