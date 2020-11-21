توقيف 4 أشخاص يقومون بتنظيم الهجرة غير الشرعية بالشلف

تمكنت عناصر الشرطة بالشلف من توقيف 4 أشخاص يقومون بتنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية.

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة تنس، على إثر نقطة مراقبة، من توقيف شاحنة جر على متنها ثلاث أشخاص ينحدرون من ولايتين بوسط البلاد.

الشاحنة كانت تحمل قارب نزهة مطاطي طوله 5 أمتار، مزود بمحرك نوع ماركير بقوة 50 حصان.

وبعد المراقبة الإدارية للمركبة والقارب مع الاشتباه في استعمال هذا الأخير في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

تم تحويل السالفي الذكر إلى مقر المصلحة لإستكمال التحقيق.

وبعد مباشرة التحريات التي بينت أن المشتبه فيهم كانوا بصدد التدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومواصلة للأبحاث، تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع مع توقيفه.

ومكنت العملية من حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية تقدر بـ 30مليون سنتيم ومبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 1300 أورو، خمس سترات للنجدة وبعض أدوات الملاحة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية في حقهم تم تقديمهم أمام محكمة تنس.