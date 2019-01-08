توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة للهجرة غير الشرعية بالشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالشلف، من تفكيك شبكة مختصة، في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية، عبر البحر.

وتضم الشبكة 04 أشخاص، منهم 03 ينحدرون من الشلف، وواحد من غليزان، كانوا بصدد التحضير لعملية الهجرة غير الشرعية، عن طريق البح، بقرية القلتة بلدية المرسى.

كما تم حجز القارب، الذي كان سيستعمله الموقوفون في عملية الهجرة.

جاءت هذه العملية على إثر معلومات مفادها وجود شخصان بحوزتهما شريط فيديو، يظهر صاحب الترويج والتدبير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري، تم التوصل إلى هوية صاحب الفيديو، ويتعلق الأمر بالمدعو (و.ب)، البالغ من العمر 35 سنة.

حيث يقوم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية، اتجاه إسبانيا، مقابل 130 ألف دج، للشخص الواحد.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه الأول، تم التوصل إلى شركائه في الجريمة.

ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع) 30 سنة، و (ب.ب) 33 سنة، هذا الأخير يكمن دوره في قيادة الزورق (دليل)، انطلاقا من سواحل الشلف.

كما تم التوصل، أثناء التحقيق، أن المشتبه فيه الأول، كان ينوي القيام بتدبير عملية إبحار سرية لـ 12 شخصا، منذ ما يقارب الشهرين، انطلاقا من شاطئ المساعدية ببلدية المرسى، إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب تصادفهم مع دوريات حراس السواحل.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة من توقيف المسمى (ر.ع) والذي يقوم بالتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل مبلغ 400 ألف دج.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس، حيث أحال القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتنس، ووضع القارب بمحشر بلدية المرسى.