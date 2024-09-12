توقيف 4 إرهابيين واستسلام آخر

تمكنت السلطات العسكرية بكل من تمنراست وبرج باجي مختار من توقيف 4 إرهابيين. فيما استسلم آخر .

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العسكري بتمنراست من توقيف 4 إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي سكوني إبراهيم المكنى “تقلو”، الإرهابي لعلوي محمد المكنى “ودهى”، الإرهابي العلوي أحمد المكنى “الخطاب” والإرهابي تركزي أحميدة المكنى “ديدي”.

وأضاف البيان أن الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى “أبو ناصر”، سلّم نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار. وبحوزته مسدس رشاش واحد من نوع كلاشينكوف، مخزني (2) ذخيرة مملوءين، جهاز اتصال لاسلكي.