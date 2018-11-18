توقيف 4 اشخاص وحجز أكثر من 400 قارورة خمر بتيارت

تمكنت، اليوم الأحد، مصالح الأمن لولاية تيارت، من توقيف شخصين في الثلاثينيات من العمر، عن قضية حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة قصد البيع.

وإثر دوريات لعناصرالشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس على مستوى طريق فرندة بمدينة تيارت.

لفت إنتباههم لمركبة مركونة على حافة الطريق يقوم صاحبها بإنزال مشروبات كحولية وتسليمها لشخص آخر على متن مركبة سياحية.

ليتم التقرب منهما وعند إخضاعهما لعملية المراقبة والتفتيش تبين أن المركبة الأولى مملوءة بالمشروبات الكحولية مخبأة بأكياس بلاستيكية.

حيث ضبط بداخلها 219 علبة خمر من نوع البرج، و23 علبة من نوع العنصر، و11 علبة من نوع شكوى، و23 علبة من نوع بورق، و48 جعة من نوع S16.

كما تم ضبط بداخل المركبة الثانية كمية من المشروبات الحكولية تمثلت في 21 علبة خمر من نوع البرج ، و 24 قنينة من نوع S16.

وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لنفس الولاية، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 31 و40 سنة.

وبعد ورود معلومات لذى نفس المصالح، عن وجود شخص يقوم بنقل المشروبات الكحولية بدون رخصة.

تم وضع نقطة مراقبة على مستوى مفترق طرق أحد أحياء مدينة تيارت.

ما مكن مصالح الأمن من توقيف مركبة على متنها شخصين، وخلال عملية المراقبة والتفتيش.

تبين أن سائقها لايحوز على وثائق المركبة، بالإضافة إلى ضبط بداخلها كمية من المشروبات الكحولية تتمثل في 12 وحدة من نوع ويسكي جوني والكر ، و30 وحدة من نوع باستيس.