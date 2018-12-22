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توقيف 4 “بارونات” مخدرات بكل من تلمسان وباتنة 

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توقيف 4 “بارونات” مخدرات بكل من تلمسان وباتنة 
بقلم نسرين محفوف

تمكنت قوات الشرطة، بولايتي تلمسان وباتنة، الأسبوع المنصرم من توقيف أربعة تجار مخدرات، وحجز 8 كيلوغرام من الكيف  المعالج.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، اليوم السبت، أنه بناء على معلومات واردة، أوقف عناصر أمن ولاية تلمسان على  مستوى بلدية مغنية شخصا بحوزته 7 كغ من الكيف المعالج.

وفي بريكة بولاية باتنة، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة  القضائية، من توقيف شخصين يتاجران بالمهلوسات، وحجز 670 غرام من الكيف المعالج.

وفي نفس الولاية، تمكن عناصر شرطة أمن الولاية من توقيف شخص آخر بحوزته 660  غرام من القنب الهندي المعالج.


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