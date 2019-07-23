توقيف 4 تجار مخدرات وحجز قنطار زطلة ببني صاف وتيارت

أخبار الجزائر
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توقيف 4 تجار مخدرات وحجز قنطار زطلة ببني صاف وتيارت
بقلم نادية بن طاهر

ضبط حرس السواحل، أمس الإثنين، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 108 كيلوغرام، ببني صاف، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، 4 تجار مخدرات، بحوزتهم 8,46 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتيارت.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 6 مهربين، و3 منقبين عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت شاحنة ومعدات التنقيب عن الذهب، و19,2 طن من المواد الغذائية.

فيما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف.


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