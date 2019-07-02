توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 10 قناطير من “الشمة” بثلاث ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من البليدة، ووهران، أربعة تجار مخدرات

وضبطت 7.3 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء .

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، ثلاثة منقبين عن الذهب

وحجزت 09 مولدات كهربائية، 09 مطارق ضغط بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و650 كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب،

في حين تم توقيف مهربا على متن شاحنة محملة بـ 10 قناطير من مادة التبغ ببسكرة، يضيف ذات المصدر .

من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وتيارت، 121 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة،

في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ21 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والغزوات.