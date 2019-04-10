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توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 10 كلغ من “الزطلة” ببرج باجي مختار

أخبار الجزائر
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توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 10 كلغ من “الزطلة” ببرج باجي مختار
بقلم شهرزاد مزياني

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية،  ببرج باجي مختار، 4تجار مخدرات وحجزت 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، تم حجز 57 رزمة من مخدر القنب الهندي و280 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست(10) منقبين عن الذهب وضبطت (06) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط ومركبتين (02) رباعيتي الدفع،

في حين حجزت مفرزة أخرى 1 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بعين قزام.


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