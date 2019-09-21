توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 112 كغ من الزطلة بميلة وبشار

أخبار الجزائر
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توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 112 كغ من الزطلة بميلة وبشار
بقلم نسرين محفوف

أوقفت مفرزة للجيش يوم الجمعة بتندوف شخصا، وحجزت مولدا كهربائيا، مطرقة ضاغطة، كيسين من خليط خام الذهب والحجارة وهاتفين نقالين.

وحسب بيان وزارة الدفاع، اليوم السبت، أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك بكل من ميلة وبشار، 4 تجار مخدرات.

كما قامت بحجز 112 كلغ من الكيف المعالج، مركبة، دراجتين ناريتين وهاتفا نقالا.

في سياق آخر، حجزت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورقلة، سيارة رباعية الدفع و1344  وحدة من الألعاب النارية.

وأحبط حرس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا.

فيما أوقف حرس الحدود بتبسة 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.


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