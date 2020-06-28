توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 2966 قرص مهلوس بإن أمناس وسوق أهراس

أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، 4 تجار مخدرات، وضبطوا 2966 قرص مهلوس بكل من عين أمناس وسوق أهراس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس السبت، ضبط عناصر الدرك الوطني، شخصين بعين تيموشنت.

وحجز ذات العناصر، مركبتين محملتين بـ7870 كيس من التبغ و792 وحدة من مختلف المشروبات.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، ول أمس الجمعة، 119 شخصا، خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، وجانت.

وضبطت المفارز، 15 مركبة رباعية الدفع وشاحنة، و22 مولدا كهربائيا و19 مطرقة ضغط، تُستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

بالإضافة إلى 75 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود، تقدر بـ6199 لترا، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ34 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والطارف وسكيكدة.

فيما تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، وتلمسان والنعامة.