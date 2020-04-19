توقيف 4 تجار مخدرات وضبط 127 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، يوم امس، من توقيف 4 تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ127 كيلوغرام.

أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاحد في بيان لها، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من توقيف 15 تاجر مخدرات بحوزتهم 75.500 كيلوغرام من الكيف المعالج و5376 قرص مهلوس وهذا إثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان وبشار، غرداية قسنطينة وبجاية.

وأضاف ذات البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت وبرج باجي مختار تمكنت ايضا من توقيف 69 شخصا وحجزت 22 مركبة وشاحنتين.

بالاضافة الى 68,650 طن من المواد الغذائية و 39880 لتر من الوقود و7 مطارق ضغط و13 مولدا كهربائيا و11 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.

وأحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 12728 لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة.