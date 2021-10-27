توقيف 4 داعمين للإرهاب وتدمير 4 قنابل بهذه الولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تم خلال نفس الفترة، كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من البويرة والمدية.

هذا وفي إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بلادنا، تمكن حراس السواحل، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية.

ومكنت هذه العمليات من إنقاذ 65 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 98 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين ڨزام وإن أمناس وغرداية.

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