توقيف 4 داعمين للإرهاب وحجز قرابة 4 قناطير كيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت 2022، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 3 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وأحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 394 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 248 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت.

وضبطت 20 مركبة و333 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 4,3 طن من خليط خام الذهب والحجارة. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 11 شخصا وضبط 5 بنادق صيد ومسدسين آليين و22 قنطار من مادة التبغ. وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ17 طن. وهذا بكل من ورﭭلة والوادي وباتنة وإن ڤزام وبجاية وقسنطينة وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقو. تُقدر بـ37289 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.