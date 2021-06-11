توقيف 4 طلاب بينهم جريح أصيب بسلاح أبيض وحجز “كيف” ومهلوسات في تبسة! 

خلال شجار داخل الحرم الجامعي

سارعت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس لأمن تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع طلب التدخل السريع، إثر وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الطلبة داخل الحرم الجامعي بتبسة، وأدى إلى إحداث فوضى وحالة ارتباك وسط الطلبة.

وفور وصول عناصر الشرطة، سمح لهم بالتدخل وقاموا بصعوبة بوقف الشجار والسيطرة على الوضع، حيث تم خلالها توقيف أحد الطلاب الجامعيين، يبلغ من العمر 22 سنة، والذي كان مصابا بجروح بواسطة آلة حادة وفي وضعية هستيرية، ليتم تفتيشه والعثور بحوزته على قارورة من المؤثرات العقلية نوع “XAVEL01” وعلبة سجائر بداخلها قطعة من المخدرات وسيجارة ملفوفة محشوة بالمخدرات، ليتم توقيف أربعة طلبة جامعيين آخرين يبلغون من الأعمار بين 23 و 24 سنة، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الخامس، في حين، نقل الطالب المصاب إلى الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، أمر بمباشرة التحقيق مع سماع ممثل جامعة تبسة قبل تحويل ملف القضية أمامه لاحقا.