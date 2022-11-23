توقيف 4 عمال وموظفين بإقامة جامعية متلبسين بسرقة مواد غذائية

قدمت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى أمام مصالح العدالة، أربعة موظفين يعملون يإقامة جامعية بتهمة سرقة مواد غذائية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الموظفين الأربعة تتراوح أعمارهم بين 34 و52 سنة.

وتم ضبط الموظفين الأربعة، مساء الإثنين، متلبسين بمحاولة إخراج مواد غذائية مسروقة من داخل الإقامة الجامعية المخصصة للبنات التي يعملون بها، على متن سيارة.

وأوضحت المصادر أن أعوان أمن الإقامة ضبطوا داخل السيارة كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة فاق وزنها 11 كلغ، و10 علب تونة كبيرة الحجم.

وكانت المواد التموينية المسروقة مخبأة داخل أكياس بلاستيكية ومحفظة.

وبعد التحقيق في القضية، تبين أن المحجوزات تم الاستيلاء عليها وتحويلها من طرف المشتبه بهم دون وجه حق من مطعم الإقامة الجامعية.