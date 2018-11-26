توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب في البويرة وميلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد بكل من البويرة وميلة، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفارز أخرى، بكل من عين صالح وعين قزام،7 مهربين.

العملية مكنت من حجز 3 مركبات رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى ضبط عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة، 39 طنا من التمر بعين صالح.

و4434 قرصا مهلوسا بكل من تلمسان وسكيكدة، و7450 وحدة من مختلف المشروبات بسطيف وسوق أهراس وقالمة.

بالإضافة إلى 3.5 كلغ من مادة الزئبق الأبيض بالطارف، فيما تمّ حجز 10.6 قناطير من أوراق التبغ بالوادي.