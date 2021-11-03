توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب وتدمير 5 قنابل بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما تم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وتبسة ومخبأ للجماعات الإرهابية بالشلف.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021، نفدت وحدات الجيش، عديد العمليات، مما مكن من توقيف 4 عناصر دعم للارهاب.

وتؤكد هذه العمليات، التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

هذا وأوقفت مفارز للجيش، 194 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

كما ضبطت ذات المفارز، 21 مركبة و178 مولدا كهربائيا و112 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات.

بالإضافة إلى ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و3,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

في حين تم توقيف 16 شخص آخر وحجز 14 بندقية صيد و22737 وحدة من مختلف المشروبات. بكل من غرداية والأغواط وبسكرة وتيزي وزو وتبسة ومعسكر وبومرداس وتيسمسيلت.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ8205 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع

فيما تم توقيف 143 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الطارف وتمنراست وتلمسان وجانت وبشار والوادي.

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