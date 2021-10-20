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توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب وتدمير 5 قنابل ببومرداس والمدية

بقلم نادية بن طاهر
توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب وتدمير 5 قنابل ببومرداس والمدية
صورة من الأرشيف
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 13 و19 أكتوبر .

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تم كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بسكيكدة و5 قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس والمدية.

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