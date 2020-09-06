توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب و99 بارون مخدرات شهر أوت

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية لأفراد الجيش الوطني الشعبي خلال شهر أوت 2020.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال نفس الفترة، توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 15 مخبأ للجماعات الإرهابية.

بالإضافة إلى كشف وتدمير، 30 قنبلة تقليدية الصنع، و61 كغ من مواد متفجرة، و30 قطعة ديناميت

وتم خلال هذه العمليات، استرجاع الأسلحة بندقية صيد، و39 متر من الفتيل الصاعق، و18000 كبسولة خاصة ببنادق الصيد.

وفيما يخص حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم خلال شهر أوت الماضي، توقيف 99 تاجر مخدرات، و261 شخص.

وتم خلال هذه العمليات، ضبط 51.3 قنطار من الكيف المعالج، و857872 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 112849 لتر من الوقود، و130 طن من المواد الغذائية، و71 عربة، و84 قنطار و3750 وحدة من التبغ، و26174 وحدة من المشروبات، و96584 وحدة من الألعاب النارية.

وتم حجز 287 مولد كهربائي، و168 مطرقة ضغط، و0 أجهزة كشف عن المعادن، و90 كيس خليط الذهب والحجارة.

أما فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم توقيف 204 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وإحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 1012 شخصا.