توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأحد، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، كشفت مفرزة للجيش، 3 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة خلال عملية بحث بالعوانة، في جيجل.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 4 أشخاص، وضبطت 3 مولدات كهربائية، بتمنراست.

بالإضافة إلى، 3 مطارق ضغط و25 كيلوغرام من الأليمينيوم.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش، مهربين كانا على متن مركبة نفعية محملة بـ6720 وحدة من مختلف المشروبات، ببسكرة.

كما تم توقيف 25 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بغرداية.