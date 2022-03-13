توقيف 4 عناصر في شرطة الحدود بمطار قسنطينة بعد تسلل شاب إلى طائرة

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، بأن المديرية العامة للأمن الوطني، اتخذت إجراءً أوليا يتمثل في التوقيف التحفظي لـ 4 عناصر شرطة الحدود برتبة “حافظ شرطة”، إثر مجريات التحقيق التي لا تزال جارية ومتواصلة في قضية تسلل القاصر المسمى “لعبيدي أيمن”، البالغ من العمر 16 سنة، داخل فراغ عجلات طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت على مدرج في مطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، ومهاجرته سرا إلى المطار الدولي “رواسي شارل دوغول” في العاصمة الفرنسية باريس في رحلة عادية لها، مثلما أظهره “فيديو” تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ذهول للرأي العام.

وفور أن طفت هذه القضية إلى مسرح الأحداث محليا ووطنيا وحتى دوليا، باشرت السلطات الجزائرية الإجراءات القانونية لاستلام الشاب القاصر “لعبيدي أيمن” من السلطات الفرنسية، وهي المساعي التي لا تزال جارية، فيما أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى مطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، أين باشرت التحقيق في القضية والأسباب التي أدت إلى تسلل القاصر إلى مدرج المطار، وتمكنه من الوصول إلى داخل الطائرة من دون أن ينتبه أحد لذلك، وهو التحقيق الذي أدى مبدئيا إلى توقيف 4 عناصر من شرطة الحدود برتبة “حافظ شرطة”، مبدئيا، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتسببين في هذه الحادثة التي وصفت بالخطيرة، لكونها تمس بالأمن العام للمطار.

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قامت مصالح الشرطة القضائية بقسنطينة بفتح تحقيق حول قيام شاب جزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت هذه الطائرة قد توجهت أمس الأربعاء 9 مارس من مطار محمد بوضياف بقسنطينة نحو مطار رواسي شارل ديغول بباريس.

وحسب الفيديو الذي نشره موقع “فيزا”، فإن هذا المسافر تم اكتشافه لحظة وصول الطائرة إلى مطار شارل ديغول بفرنسا، حيث ظهر في الجزء السفلي للطائرة وعلى وجهه علامات الخوف.

هذا وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، استغرابهم من هذه الحادثة، حيث راح يتساءل البعض عن كيفية وصول “الحراق” إلى منطقة الصعود إلى الطائرة بالرغم من الضوابط في المطارات الجزائرية المتعددة والصارمة للغاية.

وللإشارة، تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تسجلها طائرة الخطوط الجوية الجزائرية .

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