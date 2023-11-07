توقيف 4 متورطين وإسترجاع 12 بقرة مسروقة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لسيدي الشحمي بوهران من الاطاحة بأربعة أشخاص تورطوا في السطو على رؤوس بقر باقليم الاختصاص.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية تفيد بسرقة رؤوس ابقار ملك له لتباشر ذات العناصر تحرياتها المكثفة أسفرت في ظرف وجيز عن تحديد مكان تواجد الأبقار المسروقة مع تحديد هوية الفاعلين.

بعد تشكيل دورية تم التنقل إلى عين المكان أين تم توقيف المتورطين الأربعة مع استرجاع 12 بقرة وعجل ليتم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بجنحة السرقة، خيانة الأمانة والخفاء اشياء مسروقة.