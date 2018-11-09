توقيف 4 مركبات ويحجز 20 محركا و3 الاف علبة سجائر في تبسة

تمكنت، مصالح الدرك الوطني بتبسة، في اطار مكافحة مختلف انواع الجرائم المنظمة والتهريب.

من توقيف 4 مركبات نفعية تبين بعد اجراء عملية التفتيش القانونية، من العثور على كمية معتبرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر.

قدرة بأكثر من 3 آلاف علبة، اضافة إلى 20 محركا خاصا بعدد من المركبات الفاخرة.

وحسب معلومات “النهار اونلاين”، فإن العملية النوعية التي نفذها الدرك الوطني للكتيبة الاقليمية ببئر مقدم تم تسجيلها بإقليم بلدية الحمامات.

حيث وردت معلومات عن قيام شبكة اجرامية مختصة في التهريب انطلاقا من الجمهورية التونسية مرورا بالشريط الحدودي.

ليتم على اثر ذلك اطلاق التحريات الميدانية وبعد تحديد معالم حراك عناصرها.

تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المركبات واسترجاع ما تم ذكره من محجوزات.

قبل أن يتم انجاز ملفات قضائية في انتظار تقديمها أمام النيابة.