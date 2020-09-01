توقيف 4 مروجين للمؤثرات العقلية وحجز 28 قرص مهلوس بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر، من وضع حد لنشاط 4 مروجين للمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من حجز 28 قرص مهلوس مختلفة الأنواع ومبالغ مالية، وهذا خلال عمليتي مداهمة بمدينة تيغنيف.

عناصر الفرقة تمكنت خلال المداهمة الأولى من توقيف 3 مروجين تترواح أعمارهم بين 21 و23 سنة.

وهذا إثر استغلال معلومات حول نشاطهم في ترويج هذه السموم بحي المدينة الجديدة،مستغلين في ذلك الحركة الكثيفة للمواطنين لتمويه نشاطهم.

ليتم تنفيذ عملية ترصد محكمة مكنت من توقيف أحدهم فيما لاذ شريكيه بالفرار.

كما تم العثور بعين المكان على 21 قرص مهلوس مختلفة الأنواع كانت مخبأة داخل فجوة مخصصة لعداد المياه.

إضافة إلى كمية من الأقراص المفسوخة و مقص لتقطيع الأمشاط وتهيئة الأقراص للبيع.

ليتمكن عناصر الفرقة خلال أطوار التحقيق من توقيف المشتبه فيهما الآخران وإنجاز إجراء قضائي ضدهم.

فيما أسفرت المداهمة الثانية عن توقيف مروج رابع يبلغ من العمر 29 سنة خلال دورية أمنية لعناصر الفرقة بالمنطقة الصناعية.

وهذا بعد ضبطه متلبسا بحيازة 7 كبسولات من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات عملية البيع.

ليتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.