توقيف 4 مروجين وحجز 2520 قرص مهلوس بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بوهران من وضع حد لاربعة مروجين للمؤثرات العقلية في الوسط الحضري ابن تم حجز 2520 قرصا مهلوسا من نوع بريغابيلين.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط هؤلاء المروجين لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية.

حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف تم توقيف المتورطين وحجز اكثر من 2500 قرص من نوع بريغابالين.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه أمام العدالة.