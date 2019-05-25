توقيف 4 مروجين وحجز 6 كلغ “زطلة” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدار البيضاء بوهران من الإيقاع لشبكة إجرامية منظمة

مختصة في حيازة وترويج المخدرات، وإستغلالا لتحريات واسعة أعقبت معلومات عن نشاط المتورط البالغ من العمر 45 سنة على مستوى

حي قمبيطة أين تم إلقاء القبض عليه، حيث وبعد إخضاعه بتفتيش دقيق تم ضبط بحوزته 28صفيحة و13 قطعة مهيأة للبيع

يقدر وزنها بـ 2.719 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب مصادرة مبلغ من عائدات المتاجرة بالمخدرات قدر بـ153000 دج،ومركبة من نوع “داسيا”.

وفي عملية ثانية تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة أخرى تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و35سنة

من بينهم مسبوق قضائيا بحي سيدي الهواري، تم ضبط بمنزل أحد المتورطين عقب أخذ إذن بتفتيشه من وكيل الجمهورية 28 صفيحة

مخبأة بإحكام داخل خزانة في غرفة نوم، أسلحة بيضاء محظورة مختلف الأنواع والأحجام، وفق ذات المصدر .