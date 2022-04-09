 توقيف 4 مشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية وحجز 144 قرص مهلوس بمعسكر 

تمكنت عناصر الشرطة بمعسكر، من توقيف 4 اشخاص مشتبه في ترويجهم للأقراص المهلوسة وحجز 144قرص. حيث تمكنت عناصر الشرطة بتيغنيف من توقيف مشتبه فيهما بترويج . البالغين 32 و39 سنة وحجزت 60 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

العملية جاءت بناءا على معلومات مفادها حيازة أحد المشتبه فيهما الموقوفين لكمية من الاقراص المهلوسة لغرض الترويج. عليه تم إعداد خطة أمنية محكمة وترصد تحركات هذا الاخير ليضبط متلبسا بحيازة 60 قرص مهلوس. حول الى مقر الامن لمواصلة التحريات التى مكنت من توقيف ممونه الرئيسي بالأقراص المهلوسة.

فيما تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الاول بمعسكر، من توقيف مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية. وحجز كمية منها قدرت إجمالا ب 62 قرص مهلوس.

العملية جاءت بناءا على معلومات تلقتها عناصر الأمن مفادها قيام المشتبه فيه بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة. وتخزينها بمسكنه العائلي. أين تم إعداد خطة أمنية محكمة، مكنت من ضبط كمية 62 قرص مهلوس من مختلف الانواع. بأماكن متفرقة من المسكن.

كما تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني، من توقيف مشتبه فيه في قضية حيازة و ترويج المؤثرات العقلية. البالغ من العمر 35 سنة وحجز كمية من الاقراص المهلوسة قدرت إجمالا ب 22 قرص مهلوس. ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

العملية جاءت بناءا على معلومات تلقتها عناصر الشرطة مفادها قيام المشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية بحديقة باستور وسط المدينة. ليتم إعداد خطة أمنية محكمة وتتبع تحركاته ، مكنت من توقيفه متلبسا بحيازة 22 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج. و تم إنجاز اجراء قضائي ضدهم و قدموا بموجبه الى العدالة لمحاكمتهم.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل الـ BRI بأمن ولاية بشـار من توقيف مشتبه بهما وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر استغلال أفراد البياري ببشار. لمعلومات مفادها محاولة إدخال كمية من المخدرات للولاية. حيث أسفرت العملية من توقيف حافلة لنقل المسافرين.قادمة من ولاية شرق الوطن، تجاه بشـار.

كماتم ضبط وتوقيف شخصين 24 و39 سنة مُسافِرَيْن على متن الحافلة، ينحدران من بشـار. وعقب تفتيش أغراضهما، تم العثور على كمية إجمالية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ:2300 قرصا، من نوعين مختلفين، الكمية كانت مخبأة بإحكام ومُمَوَّهَة على مستوى علبة عصير وكيس بيسكويت.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل العرض. والبيع والوضع قصد البيع والحصول والشراء قصد البيع والتحضير والنقل من أجل التوزيع والتسليم.

وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار.

الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعها الحبس المؤقت.