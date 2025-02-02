توقيف 4 منظمي عمليات إبحار سري بحوزتهم 1 مليار بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري تم توقيف خلالها 4 اشخاص من مدبري هذه الرحلات وتحجز مبلغ مالي من العائدات يقارب 1 مليار سنتيم .

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد الشبكة بالاعداد لرحلات إبحار سري مقابل مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم للفرد الواحد.

بعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم توقيف المتهمين وحجز مبلغ مالي من العائدات بالعملة الوطنية يقارب 1 مليار سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية قدره410 اورو.

وقد تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص او عدة اشخاص وتبييض الأموال فدموا بموجبه أمام العدالة.