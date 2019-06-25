توقيف 4 منقبين عن الذهب ببرج باجي مختار

أقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، ببرج باجي مختار، 4 منقبين عن الذهب، وضبطت 3 مولدات كهربائية، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “: في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 جوان 2019 ببرج باجي مختار،

وأربع منقبين عن الذهب وضبطت ثلاثة مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع”.

في سياق متصل، ضبط حرس السواحل، بعين تموشنت، 32 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، ببشار ، تاجر مخدرات بحوزته 25 كيلوغرام من نفس المادة كانت مخبأة بداخل شاحنة صغيرة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بالمسيلة، شخصا وحجزوا مسدسا آليا وبندقية صيد ومنظار ميدان و1،6 كيلوغرام من الكيف المعالج،

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، في حين تم حجز 3510 وحدة من التبغ بغرداية.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 7 مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.