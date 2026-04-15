توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 13 قنطار “كيف” و1 كلغ من الكوكايين

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أفريل 2026. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 40 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطار و83 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. مع ضبط 1 كيلوغرام من الكوكايين و 169.173 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 299 أشخاص وحجزت 30 مركبة و364 مولد كهربائي و204 مطارق ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم توقيف 11 شخصا آخر وضبط بنادق صيد و 19.780 لتر من الوقود و22 قنطار من مادة التبغ. و544 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 177 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مع توقيف 253 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور