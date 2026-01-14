توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 3 قناطير من “الكيف”

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 13 جانفي 2026، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 40 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و 4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 34,7 كيلوغرام من مادة الكوكايين و (218. 222) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي، 200 شخصا وضبطت 36 مركبة و132 مولدات كهربائية و107 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ناهيك عن توقيف 12 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK و 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و4 بنادق صيد. و(33.050) لتر من الوقود الموجه للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وتم أيضا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 205 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور