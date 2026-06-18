توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 9.21 قنطار “كيف معالج” قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي من 10 إلى 17 جوان 2026، في كامل التراب الوطني، فقد تمكنت ذات المفارز من توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 9.21 قنطار من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. كما تم ضبط 901.607 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما تم توقيف 531 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام. وحجز 32 مركبة و364 مولد كهربائي و159 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمكنت ذات المفارز من توقيف 11 شخص آخر وضبط مسدسين رشاشين ومسدس آلي و3 بنادق صيد و15.920 لتر من الوقود. و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 96 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 574 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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