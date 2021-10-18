توقيف 40 شخصا بعد عراكات دامية في حي المنشار بقسنطينة

اوقف عناصر أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع أفراد الأمن الحضري الثاني، 40 شخصا في العقد الثاني والثالث من أعمارهم،

وذلك بعد تطويق الحي الشعبي المنشار المتواجد في أرض أمزيان غربي مدينة قسنطينة، وملاحقة أفراد العصابات التي أثارت منذ نهاية الأسبوع، حالة من الرعب والفوضى بفعل نشوب عراكات متجددة بين معتادي الإجرام ومنحرفين.

وحسب مصادر مؤكدة، فإن الموقوفين خضعوا إلى تحقيقات موسعة، واتضح أن 7 منهم من المتسببين الرئيسيين في الشجار.

وبعد استكمال مختلف الإجراءات، أحيل مساء الإثنين المتهمون أمام محكمة الزيادية الابتدائية، أين أمرت الجهات القضائية بحبس 7 أشخاص من بين الموقوفين، والافراج عن البقية، إلى غاية محاكمتهم.