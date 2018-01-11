توقيف 40 شخصا وحجز 900 قارورة خمر في يومين بالشلف

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف الأسبوع المنصرم عديد القضايا التي تندرج في إطار القانون العام.

حسب بيان لذات المصالح تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد تمكن عناصر الشرطة من خلال تدخلاتهم في إقليم الإختصاص.

بمعالجة 06 قضايا وتوقيف 10 أشخاص مع حجز 390 غ من الكيف المعالج، و108 قرص مهلوس في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أما المتاجرة في المشروبات الكحولية فتمت معالجة 08 قضايا، وحجز 900 قارورة خمر، وتسجيل 06 حالات سكر علني مع القيادة.

وفيما يخص حمل السلاح الأبيض المحظور، عالجت ذات المصالح 06 قضايا مكنت من توقيف 06 أشخاص.

كما تم إلقاء القبض على 24 شخصا كانو محل بحث بأوامر قضائية صادرة عن العدالة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تمت إحالة جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.