توقيف 400 جزائري عائدين من حج كربلاء مدججين بكتب وروايات تمجد الشيعة

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال أسبوع أكثر من 400 مسافر قادم من العراق، بحوزتهم كتب ورايات وحاشيات تمجد الشيعة.

وحسب المعلومات الحصرية التي توفرت لـ”لنهار” فإن المسافرين من جنسية جزائرية توجهوا للعراق وإيران لإحياء ذكرى عاشوراء وأربعينية الحسين.

وجلبوا معهم مستلزمات لتأدية طقوس الشيعة بالإضافة لصور كبيرة لأئمة الشيعة.

وحسب مصادر “النهار” الموقوفين توجهوا للعراق وإيران انطلاقا من الجزائر ومرورا بدول أخرى، ومنهم عائلات كاملة.

مصالح شرطة الحدود بالمطار وبفضل اليقظة تفطنت لتحركات عدد كبير من الجزائريين خلال الفترات التي تعرف احتفالات إحياء ذكرى عاشوراء.

وأربعينية الحسين بكربلاء العراق وإيران واستطاعت توقيف عدد منهم وبحوزتهم عدة صور وقطع قماشية تمجد التيار الشيعي.

وعليه فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مع الأشخاص الموقوفين.