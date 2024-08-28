توقيف 41 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 10 قناطير من الكيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما تم توقيف 41 تاجر مخدرات

وفي الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، من 21 إلى 27 أوت 2024، في كامل التراب الوطني: فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 41 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و38 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تمكنت من ضبط 69 كيلوغرام و 515 غرام من مادة الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى 524 486 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام. وضبطت 19 مركبة و118 مولد كهربائي و42 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات. تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 15 شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيد ومسدسين آليين. و(69200) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (32,34) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في المقابل تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 80 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مع توقيف (873) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.