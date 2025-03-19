توقيف 41 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 30 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 41 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 30.58 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وحجز 720.548 قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 مارس 2025، في كامل التراب الوطني. فقد تم توقيف 350 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وإليزي. وضبط 40 مركبة و179 مولدا كهربائيا و118 مطارق ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 21 شخصا آخر وحجز مسدس آلي و7 بنادق صيد و14.965 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 87 قنطار من مادة التبغ و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، توقيف 373 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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