توقيف 42 تاجر مخدرات وإحباط إدخال الكيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 15 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 02 أوت، تمكنت ذات المصالح، من إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المخدرات، بـ129 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تم توقيف 27 تاجر مخدرات آخر وضبط 72448 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 28 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت المفارز، بندقية رشاشة FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة و17 مركبة و103)مولدا كهربائيا و74 مطرقة ضغط.

كما تم حجز 30 طن من خليط خام الذهب والحجارة وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 8 أشخاص وضبط 6 بنادق صيد و34900 علبة من مادة التبغ. وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (23) طن، وهذا بكل من تبسة وسطيف والوادي وتيارت وإن ڤزام والمسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ34308 لتر. بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 147 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.