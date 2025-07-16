توقيف 43 تاجر مخدرات.. وإحباط إدخال هذه الكمية من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 03 قناطير و93 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، فقد تم حجز 54.77 كيلوغرام من مادة الكوكايين بالناحية العسكرية الرابعة و (320.430) قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 308 أشخاص وضبطت 32 مركبة و230 مولدا كهربائيا و150 مطرقة ضغط، و 5 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب. والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب الحصيلة ذاتها، فقد تم توقيف 7 أشخاص آخرين وحجز 3 بنادق صيد و(219.280) لتر من الوقود، بالإضافة إلى 5.43 قنطار من مادة التبغ و 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 58 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بالإضافة إلى توقيف 136 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.