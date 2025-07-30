أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن توقيف 43 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أكثر من 5قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي فقد تم ضبط (344.107) قرص مهلوس.

كما تم توقيف 396 شخص وضبط 22 مركبة و258 مولد كهربائي و232 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى تم توقيف 16 شخص آخر وضبط 4 بنادق صيد و مسدس 1 رشاش من نوع كلاشينكوف و28.050 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 17 قنطار. من مادة التبغ و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.بالإضافة إلى توقيف 494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.