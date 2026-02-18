توقيف 43 تاجر مخدرات وضبط 23 كلغ كوكايين وقرابة 5 قناطير “كيف”

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي من 11 إلى 17 فيفري 2026، في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان الوزارة، أنه تم توقيف 43 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و58 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. و ضبط 23,32 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 1395 543 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 274 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي وجانت. وضبط 38 مركبة و 312 مولد كهربائي و 195 مطرقة ضغط. و 13 جهاز كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتوقيف 16 شخصا آخر وضبط 3 بنادق صيد و 43.865 لتر من الوقود. و 55,2 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة. توقيف 340 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

