توقيف 43 شخص في قضايا مختلفة بالشلف خلال أسبوع

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف خلال الأسبوع الماضي، من توقيف عدة اشخاص تورطو في قضايا المتاجرة بالمخدرا ت وقضايا القانون العام.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 14 شخص بحوزته 122غ من الكيف المعالج و551 قرص مهلوس توبعوا في قضايا الحيازة والترويج.

كما أوقفت مصالح الشرطة القضائية ذاتها، 04 أشخاص متورطون بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية،أين تم حجز200 قاورة خمر.

و فيما يخص حالات السياقة مع السكر العلني فقدت ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص ضبطوا في حالة سكر علني.

كما تم توقيف 7 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض،و إلقاء القبض على 15 شخص كانو محل بحث من طرف الجهات القضائية.

بعد إستكمال التحقيقات أعدت ضدهم ملفات قضائية،و أحيلوا أمام الجهات القضائية