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توقيف 43 مهاجرا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل عين تمزشنت

أخبار الجزائر
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توقيف 43 مهاجرا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل عين تمزشنت
بقلم  كمال بوعزة

أوقف حرس سواحل ولاية عين تموشنت، اليوم الأحد، 43 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن زورقين بعرض البحر بعين تموشنت.

وحسبما أفادت به مصادر النهار، فإن الزورق الأول كان فيه 21 حراقا من بينهم سيدتين حاملين في اشهرهما الأخيرة وطفلين.

أما الزورق الثاني فيه 23 حراقا من بينهم 17 أفريقيا.

مشيرا إلى أن المهاجرين  أغلبهم ينحذرون من ولاية وهران.

وأضاف ذات المصدر،  إلى أنهم انطلقوا من شاطئ كوراليز بوهران قبل أن يتم توقيفهم في عرض البحر في شاطئ بوزجار بعين تموشنت.

حيث يتم الآن تحويلهم إلى اليابسة من طرف حرس السواحل.

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