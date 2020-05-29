توقيف 4358 شخصا ووضع 1119 مركبة في المحشر بالوادي

تمكنت مصالح الأمن بولاية الوادي من توقيف 4358 شخصا ووضع 1119 مركبة في المحشر بسبب مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي.

وجندت مصالح الأمن تشكيلات ثابتة ومتنقلة على مستوى مفترقات الطرق كذا دوريات راكبة وراجلة لردع المخالفين.

حيث سجلت مصالح الأمن 4358 شخصا ممن خالفوا التقيد بتدابير الحجر الجزئي الصحي، وقامت بوضع 1119 وسيلة تنقل بالمحشر البلدي.

أين تم تحرير محاضر رسمية ضدهم و إرسالها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تجدر الإشارة أنه خلال يومي العيد الفطر تم توقيف 264 شخصا و حجز 132 وسيلة تنقل.