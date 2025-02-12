توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

نشرت وزارة الدفاع الوطني الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 5 إلى 12 فيفري الجاري، عبر كامل التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن مفارز الجيش ببرج باجي مختار استرجعت مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف، وبندقية رشاشة، وكمية من الذخيرة، وأغراضاً أخرى.

كما تمكنت من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 45 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و32 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وتم خلال الفترة ذاتها،حجز 33,78 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و773.306 أقراص مهلوسة.

واضاف البيان أنه تمّ توقيف 69 شخصا، وضبط 22 مركبة و117 مولدا كهربائيا. و106 مطارق ضغط و21 جهازاً للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ووفقا للحصيلة ذاتها، تم توقيف 27 شخصاً آخر وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و9 بنادق صيد و735.51 لتراً من الوقود. بالإضافة إلى 7 قناطير من مادة التبغ و122 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا، وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 225 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 263 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.