توقيف 46 “حراڤ” جزائري هبطوا بجزيرة سردينيا

هبط السبت الماضي، العديد من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، على ساحل سالكيس، في جنوب جزيرة سردينيا، بإيطاليا.

وحسب موقع “مهاجر نيوز”، هبط 46 شخصا، جميعهم مواطنون جزائريون، على الجزيرة.

وأضاف ذات الموقع، أن قوارب المهاجرين الصغيرة الأولى، وصلت إلى شاطئ بورتو بينو، في بلدية سانت آنا اريسي، حوالي الساعة السابعة صباحا.

أين شاهد احد سكان المنطقة، مجموعة من المهاجرين يتجولون في المنطقة، ونبهوا المصالح الأمنية، “carabinieri”، والتي أوقفت 33 شخصا “رجالا”، بصحة جيدة.

وتابع ذات المصدر، أن قاربا آخرا من المهجرين، هبط حوالي الساعة 8:45 صباحا، أين تم توقيف 13 جزائريا آخرا.