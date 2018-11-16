توقيف 46 مهاجرا غير شرعي في الجنوب

تمكنت مفارز للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الخميس من توقيف 46 مهربا من جنسيات مختلفة بتمنراست جنوب البلاد.

إضافة إلى حجز سيارتين رباعيتي الدفع، وكذا شاحنة و8 أجهزة كشف عن المعادن ومعدات أخرى.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أنه تم توقيف 46 شخص من جنسيات مختلفة بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

كما تم حجز سيارتين 2 رباعيتي الدفع، وشاحنة ، و8 أجهزة كشف عن المعادن، وأيضا 5 مولدات كهربائية.

وكذا 5 مطارق ضاغطة، و5 دراجات نارية، بالإضافة إلى 1375 طن من المواد الغذائية.

وفي ذات السياق تم إسترجاع عمليات متفرقة بندقية ومسدس ونظارة ميدان بالمسيلة.

كما تم حجز 126 كلغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان وسوق اهراس وتوقيف 5 تجار مخدرات.